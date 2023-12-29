Лукшина (Тихомирова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1913
Дата смерти20.06.1964
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1913
Отец: Тихомиров Михаил Дмитриевич
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
| Вторая жена: | Голубева Зоя Андреевна | | Адрес проживания на 1942 год: | | г. Москва, ул. 3-я Задняя, дом 30, кв.1
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1941
Дочь: Гринац (Лукшина) Светлана Фёдоровна
Отец ребёнка: Лукшин Фёдор Дмитриевич
Смерть
20.06.1964