Лукшина (Тихомирова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукшина (Тихомирова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1913

Дата смерти

20.06.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.
1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1913

Отец: Тихомиров Михаил Дмитриевич

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Голубев Иван Васильевич

| Вторая жена: | Голубева Зоя Андреевна | | Адрес проживания на 1942 год: | | г. Москва, ул. 3-я Задняя, дом 30, кв.1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукшин Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.04.1941

Дочь: Гринац (Лукшина) Светлана Фёдоровна

Отец ребёнка: Лукшин Фёдор Дмитриевич

Смерть
20.06.1964

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