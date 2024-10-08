Федотов (Ежов) Михаил Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов (Ежов) Михаил Терентьевич

Федотов (Ежов) Михаил Терентьевич

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

31.10.1899 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1899 ст.

Отец: Федотов (Федотов) Терентий Трофимович

Мать: Федотова (Елфанова) Неонила Григорьевна

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 590 оп.6 д.266 Восприемник - Лука Трофимов Ежов, крестьянский сын
Рождение ребёнка
1927

Сын: Федотов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1930

Дочь: Рюмина (Федотова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Федотов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1945
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.