Федотов (Ежов) Михаил Терентьевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1899 ст.
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1899 ст.
ГАВО, ф. 590 оп.6 д.266 Восприемник - Лука Трофимов Ежов, крестьянский сын
Рождение ребёнка
1927
Сын: Федотов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1930
Дочь: Рюмина (Федотова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Федотов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1945
Москва, город федерального значения Москва