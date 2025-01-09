Жабин Абрам Кузьмич
мужской, родился 01.11.1831 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецЖабин Кузьма ВасильевичОколо 1788 г.р.
МатьЖабина Ирина ФилипповнаОколо 1794 г.р.
Супруги
Жабина Марина ЕвдокимовнаОколо 1838 г.р.
Дети
Жабина (Жабина) Фекла Абрамовна26.09.1854 ст. г.р.
Жабин Василий Абрамович21.07.1856 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
01.11.1831 ст.
Отец: Жабин Кузьма Васильевич
Мать: Жабина Ирина Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
01.11.1831 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1854 ст.
Дочь: Жабина (Жабина) Фекла Абрамовна
Мать ребёнка: Жабина Марина Евдокимовна
Рождение ребёнка
21.07.1856 ст.
Мать ребёнка: Жабина Марина Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.10.1857 ст.
Сын: Жабин Яков Абрамович
Мать ребёнка: Жабина Марина Евдокимовна
Смерть
После 1858