Жабин Абрам Кузьмич 01.11.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Жабин Абрам Кузьмич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 01.11.1831 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Жабин Кузьма ВасильевичОколо 1788 г.р.
Мать
Жабина Ирина ФилипповнаОколо 1794 г.р.
Супруги
Жабина Марина ЕвдокимовнаОколо 1838 г.р.
Дети
Жабина (Жабина) Фекла Абрамовна26.09.1854 ст. г.р.
Жабин Василий Абрамович21.07.1856 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1831 ст.

Отец: Жабин Кузьма Васильевич

Мать: Жабина Ирина Филипповна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина Марина Евдокимовна

Крещение
01.11.1831 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
26.09.1854 ст.

Дочь: Жабина (Жабина) Фекла Абрамовна

Мать ребёнка: Жабина Марина Евдокимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
21.07.1856 ст.

Сын: Жабин Василий Абрамович

Мать ребёнка: Жабина Марина Евдокимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
08.10.1857 ст.

Сын: Жабин Яков Абрамович

Мать ребёнка: Жабина Марина Евдокимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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