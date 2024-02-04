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Макаров Афанасий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1855

Жена: Макарова (Горемыкина) Евдокия Васильевна

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248733178&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1004
Смерть
Неизвестно

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