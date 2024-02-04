Макарова (Горемыкина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Горемыкина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Горемыкин Василий Павлович

Мать: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
20.05.1855

Муж: Макаров Афанасий Егорович

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248733178&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1004
Смерть
Неизвестно

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