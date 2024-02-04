Макарова (Горемыкина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Горемыкин Василий Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1855
Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248733178&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1004
Смерть
Неизвестно