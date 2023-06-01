Яковлева-Васильева (Иванова) Мелания Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Яковлев -Марфин (Васильев) Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Дочь: Киприянова-Кириллова (Павлова) Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович
Сын: Киприянов-Кириллов (Павлов) Илья Максимович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович
Дочь: Киприянова-Кириллова (Павлова) Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович
Сын: Киприянов-Кириллов (Павлов) Илья Максимович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович
Дочь: Киприянова-Кириллова (Павлова) Александра Максимовна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович
Сын: Киприянов-Кириллов-Матвеев (Павлов) Иоанн (Иван) Максимович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович
Сын: Киприянов-Кириллов (Павлов) Евфимий Максимович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович
Дочь: Киприянова-Кириллова-Ягодкина (Павлова) Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович