Яковлева-Васильева (Иванова) Мелания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева-Васильева (Иванова) Мелания Ивановна

Яковлева-Васильева (Иванова) Мелания Ивановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1837 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880 ст.

Отец: Яковлев -Марфин (Васильев) Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Мать: Яковлева (Егорова) Марина Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.10.1899 ст.

Муж: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1900 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова (Павлова) Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов (Павлов) Илья Максимович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1907 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова (Павлова) Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1908 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов (Павлов) Илья Максимович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1911 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова (Павлова) Александра Максимовна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1913 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов-Матвеев (Павлов) Иоанн (Иван) Максимович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1914 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов (Павлов) Евфимий Максимович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1916 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова-Ягодкина (Павлова) Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов (Матвеев) Максим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.