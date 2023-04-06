Яковлева (Егорова) Марина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Егорова) Марина Игнатьевна

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Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.01.1865 ст.

Муж: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1867 ст.

Дочь: Яковлева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1869 ст.

Сын: Яковлев Илья Иванович

Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1872 ст.

Дочь: Яковлев-Васильев Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1876 ст.

Дочь: Яковлев-Васильева Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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