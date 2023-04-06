Яковлева (Егорова) Марина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1865 ст.
Рождение ребёнка
28.01.1867 ст.
Дочь: Яковлева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Рождение ребёнка
14.07.1869 ст.
Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Рождение ребёнка
17.02.1872 ст.
Дочь: Яковлев-Васильев Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Рождение ребёнка
09.10.1876 ст.
Дочь: Яковлев-Васильева Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Яковлев Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Смерть
Неизвестно