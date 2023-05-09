Березина Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти30.03.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 10.01.1795 по 30.03.1810 ст.
Муж: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Василий
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович
Смерть
30.03.1810