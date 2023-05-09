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Березина Надежда Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

30.03.1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 10.01.1795 по 30.03.1810 ст.

Муж: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Львов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Василий

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Львов Фёдор Петрович

Смерть
30.03.1810

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