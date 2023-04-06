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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
1864
Пол
Женский
Отец
Львов Фёдор Петрович
1766 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Львов Фёдор Петрович
Мать: не указана
Смерть
1864
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