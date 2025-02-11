Казакова (Серегина) Акулина Трофимовна
женский, родилась 09.06.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 1948, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСерегин Трофим Нефёдов1829 г.р.
МатьСерегина Васса АрхиповаНеизвестно г.р.
Супруги
Казаков Иван Терентьевич15.06.1876 г.р.
Дети
Казаков Андрей Иванович19.10.1901 г.р.
Казаков Макар Иванович26.07.1903 г.р.Показать еще 3
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Рождение
09.06.1871
Отец: Серегин Трофим Нефёдов
Мать: Серегина Васса Архипова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.07.1899
Рождение ребёнка
19.10.1901
Отец ребёнка: Казаков Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
26.07.1903
Отец ребёнка: Казаков Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
13.07.1907
Отец ребёнка: Казаков Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
?.11.1911
Сын: Казаков Никита Механик-Водитель 2 Тб 1 Гв. Танковая Бригада Иванович
Отец ребёнка: Казаков Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Казаков Иван Терентьевич
Смерть
1948