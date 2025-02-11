Казакова (Серегина) Акулина Трофимовна 09.06.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Казакова (Серегина) Акулина Трофимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 09.06.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 1948, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Серегин Трофим Нефёдов1829 г.р.
Мать
Серегина Васса АрхиповаНеизвестно г.р.
Супруги
Казаков Иван Терентьевич15.06.1876 г.р.
Дети
Казаков Андрей Иванович19.10.1901 г.р.
Казаков Макар Иванович26.07.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1871

Отец: Серегин Трофим Нефёдов

Мать: Серегина Васса Архипова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
04.07.1899

Муж: Казаков Иван Терентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.10.1901

Сын: Казаков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Терентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.07.1903

Сын: Казаков Макар Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Терентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.07.1907

Сын: Казаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Терентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
?.11.1911

Сын: Казаков Никита Механик-Водитель 2 Тб 1 Гв. Танковая Бригада Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Терентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1916

Сын: Казаков Роман Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Терентьевич

Смерть
1948
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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