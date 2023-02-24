Казаков Никита Иванович
Место рожденияс. Телятниково, Барановский р-н
Дата рождения?.11.1911
Дата смерти07.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1911
с. Телятниково, Барановский р-н
Рождение ребёнка
11.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова Матрона Тимофеевна
Смерть
07.07.1943
Причина смерти: Погиб в бою (сгорел в танке)
Похороны
Неизвестно
с. Дмитриевка Яковлевского р-на Белгородской обл