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Казаков Никита Иванович

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Место рождения

с. Телятниково, Барановский р-н

Дата рождения

?.11.1911

Дата смерти

07.07.1943

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1911

Отец: Казаков Иван Терентьевич

Мать: Казакова Акилина Трофимовна

с. Телятниково, Барановский р-н
Рождение ребёнка
11.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Матрона Тимофеевна

Смерть
07.07.1943
Причина смерти: Погиб в бою (сгорел в танке)
Похороны
Неизвестно
с. Дмитриевка Яковлевского р-на Белгородской обл
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