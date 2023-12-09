Черемных Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемных Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Ф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Черемных Александр Александрович

Отец ребёнка: Черемных Александр Петрович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Черемных Семен Александрович

Отец ребёнка: Черемных Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемных Алексей Алексанович

Отец ребёнка: Черемных Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемных Яков Александрович

Отец ребёнка: Черемных Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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