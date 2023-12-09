Черемных Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Ф
Рождение ребёнка
1917
Сын: Черемных Александр Александрович
Отец ребёнка: Черемных Александр Петрович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Черемных Семен Александрович
Отец ребёнка: Черемных Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемных Алексей Алексанович
Отец ребёнка: Черемных Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемных Яков Александрович
Отец ребёнка: Черемных Александр Петрович
Смерть
Неизвестно