Терехин Ефим Крест. Самарской Губернии Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехин Ефим Крест. Самарской Губернии Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Терехин Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Ефимов

Мать ребёнка: Терехина Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Елена Ефимова

Мать ребёнка: Терехина Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
09.10.1873

Сын: Терехин Назарий Ефимов

Мать ребёнка: Терехина Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехин Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Терехина Параскева Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехина Параскева Михайлова

Смерть
Неизвестно
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