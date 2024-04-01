Терехин Ефим Крест. Самарской Губернии Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Елена Ефимова
Мать ребёнка: Терехина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
09.10.1873
Мать ребёнка: Терехина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Терехина Параскева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно