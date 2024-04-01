Терехина Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехина Параскева Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Терехин Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Ефимов

Отец ребёнка: Терехин Ефим Крест. Самарской Губернии Федоров

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Елена Ефимова

Отец ребёнка: Терехин Ефим Крест. Самарской Губернии Федоров

Рождение ребёнка
09.10.1873

Сын: Терехин Назарий Ефимов

Отец ребёнка: Терехин Ефим Крест. Самарской Губернии Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехин Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Терехин Ефим Крест. Самарской Губернии Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехин Ефим Крест. Самарской Губернии Федоров

Смерть
Неизвестно
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