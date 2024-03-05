Котов Владимир Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Владимир Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Котова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Ганна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Ганна

Смерть
Неизвестно
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