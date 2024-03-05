Котова (Баранова(Барашкова)) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Баранова(Барашкова)) Клавдия Яковлевна

Котова (Баранова(Барашкова)) Клавдия Яковлевна

Место рождения

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

28.11.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Между 1871 и 1873 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1907

Отец: Баранов(барашков) Яков Яковлевич

Мать: Баранова Дарья Ананиева

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Владимир Андрианович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close