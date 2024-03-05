Котова (Баранова(Барашкова)) Клавдия Яковлевна
Место рожденияд.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Дата рождения28.11.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1907
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Владимир Андрианович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно