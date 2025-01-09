Калягина (Калягина) Феодосья Михайловна
женский, родилась 15.05.1847 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла До 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецКалягин Михаил Андриянович03.11.1819 ст. г.р.
МатьКалягина (Борисова) Анна Дмитриевна09.09.1819 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1847 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.05.1847 ст.
Смерть
До 1858