Калягина (Калягина) Феодосья Михайловна 15.05.1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Калягина (Калягина) Феодосья Михайловна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 15.05.1847 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла До 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Калягин Михаил Андриянович03.11.1819 ст. г.р.
Мать
Калягина (Борисова) Анна Дмитриевна09.09.1819 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1847 ст.

Отец: Калягин Михаил Андриянович

Мать: Калягина (Борисова) Анна Дмитриевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
18.05.1847 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
До 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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