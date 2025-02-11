Заубер Зиновий (Zalman)
мужской, родился Около 1865, Гомель, Гомельская область
Мать(Zaubor) SoshanaНеизвестно г.р.
ОтецЗаубор BerkoНеизвестно г.р.
Дети
Bril (Zauber Заубер) Вера Соломоновна (Песя-Двейра)25.01.1898 г.р.
Малева (Заубер) Елена (Ента) Зиновиевна (Залмоновна)Около 17.12.1900 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Около 1865
Отец: Заубор Berko
Мать: (Zaubor) Soshana
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.01.1898
Дочь: Bril (Zauber Заубер) Вера Соломоновна (Песя-Двейра)
Мать ребёнка: Заубер (Альтшулер) Анна Григорьевна
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Sorkina (Zauber Заубер) Ася Зиновьевна
Мать ребёнка: Заубер (Альтшулер) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 17.12.1900
Дочь: Малева (Заубер) Елена (Ента) Зиновиевна (Залмоновна)
Мать ребёнка: Заубер (Альтшулер) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Заубер (Альтшулер) Анна Григорьевна