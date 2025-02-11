Заубер Зиновий (Zalman) Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Заубер Зиновий (Zalman)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1865, Гомель, Гомельская область

Мать
(Zaubor) SoshanaНеизвестно г.р.
Отец
Заубор BerkoНеизвестно г.р.
Дети
Bril (Zauber Заубер) Вера Соломоновна (Песя-Двейра)25.01.1898 г.р.
Малева (Заубер) Елена (Ента) Зиновиевна (Залмоновна)Около 17.12.1900 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Заубор Berko

Мать: (Zaubor) Soshana

Гомель, Гомельская область

Рождение ребёнка
25.01.1898

Дочь: Bril (Zauber Заубер) Вера Соломоновна (Песя-Двейра)

Мать ребёнка: Заубер (Альтшулер) Анна Григорьевна

Гомель, Гомельская область

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Sorkina (Zauber Заубер) Ася Зиновьевна

Мать ребёнка: Заубер (Альтшулер) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 17.12.1900

Дочь: Малева (Заубер) Елена (Ента) Зиновиевна (Залмоновна)

Мать ребёнка: Заубер (Альтшулер) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Заубер Борис Зиновьевич

Мать ребёнка: Заубер (Альтшулер) Анна Григорьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.