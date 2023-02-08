Корнеева Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Григорий

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Корнеева) Лукерья

Отец ребёнка: Корнеев Григорий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Корнеев Емельян

Отец ребёнка: Корнеев Григорий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.03.1855

Сын: Корнеев Василий

Отец ребёнка: Корнеев Григорий

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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