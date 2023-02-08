Корнеева Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Григорий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Корнеева) Лукерья
Отец ребёнка: Корнеев Григорий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Корнеев Емельян
Отец ребёнка: Корнеев Григорий
Рождение ребёнка
06.03.1855
Сын: Корнеев Василий
Отец ребёнка: Корнеев Григорий
Смерть
Неизвестно