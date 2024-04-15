Назаренко Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаренко Андрей Степанович

Назаренко Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Назаренко Степан Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Назаренко Сергей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Евгения Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close