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Волков Алексей Тимофеевич

Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.10.1892

Дата смерти

28.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Михайловна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Михайловна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1937
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