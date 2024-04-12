Волков Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1892
Дата смерти28.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Волкова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Волкова Мария Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1937