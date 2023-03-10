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Богатырёв Семён Васильевич

Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия

Дата рождения

16.07.1875

Дата смерти

30.07.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1875

Отец: Богатырёв Василий Степанович

Мать: Богатырёв (Неизвестно) Ирина Ивановна

МК с.Ромашкино, 1875, Ф.32, оп.32, д.42
Работа или профессия
Неизвестно
мещанский сын
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
24.07.1875
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Ромашкино | МК с.Ромашкино, 1875, Ф.32, оп.32, д.42
Смерть
30.07.1875
Причина смерти: от младендеской болезни | х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио". | МК... Показать все

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