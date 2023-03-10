Богатырёв Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёв Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырёв (Неизвестно) Ирина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
16.07.1875

Сын: Богатырёв Семён Васильевич

Мать ребёнка: Богатырёв (Неизвестно) Ирина Ивановна

МК с.Ромашкино, 1875, Ф.32, оп.32, д.42
Смерть
Неизвестно

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