Казаринова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Казаринова Юлия Захаровна
Отец ребёнка: Казаринов Захарий Михеевич
Рождение ребёнка
12.04.1896 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казаринов Захарий Михеевич
Восприемник
03.06.1897 ст.
Феодосия Герасимовна (Казаринова) Казаринова
Восприемник
06.07.1897 ст.
Иван Кузьмич Казаринов
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Казаринов Захарий Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно