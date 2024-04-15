Казаринова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаринова Екатерина Ивановна

Казаринова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1894 г.р.
Скрыто настройками приватности
1905 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Казаринова Юлия Захаровна

Отец ребёнка: Казаринов Захарий Михеевич

Рождение ребёнка
12.04.1896 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаринов Захарий Михеевич

Восприемник
03.06.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Феодосия Герасимовна (Казаринова) Казаринова
Восприемник
06.07.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Иван Кузьмич Казаринов
Рождение ребёнка
06.01.1905 ст.

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Казаринов Захарий Михеевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Захарий Михеевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close