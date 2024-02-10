Лаптева (---) Мария Перфильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптева (---) Мария Перфильева

Лаптева (---) Мария Перфильева

Место рождения

Волово, Воловский район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1716

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1756 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Дочь: Юдакова (Лаптева) Матрёна Фокина

Отец ребёнка: Лаптев Фока Дмитриев

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Яков Фокин

Отец ребёнка: Лаптев Фока Дмитриев

Волово, Воловский район, Тульская область
Смерть
1779

Мы используем куки для улучшения работы сайта.