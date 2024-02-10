Лаптева (---) Мария Перфильева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1716
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Дочь: Юдакова (Лаптева) Матрёна Фокина
Отец ребёнка: Лаптев Фока Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Сын: Яков Фокин
Отец ребёнка: Лаптев Фока Дмитриев
Смерть
1779