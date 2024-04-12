Тохтамыш /2-й брак/ (Топчах) Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш /2-й брак/ (Топчах) Феодора Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1901

Муж: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
03.07.1902

Сын: Тохтамыш Павел Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
07.07.1902

Сын: Тохтамыш Петр Федорович

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
13.02.1906

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
24.03.1913

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Рождение ребёнка
20.06.1916

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Федор Христофорович

Смерть
Неизвестно
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