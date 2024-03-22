Стерлядкина Глафира Степановна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Стерлядкина Анна Константиновна
Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Стерлядкина Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Стерлядкин Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Стерлядкина Елена Константиновна
Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Стерлядкин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Стерлядкина Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Стерлядкина Александра Константиновна
Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно