Стерлядкина Глафира Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерлядкина Глафира Степановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Стерлядкина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Стерлядкина Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Стерлядкин Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Стерлядкина Елена Константиновна

Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Стерлядкин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Стерлядкина Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Стерлядкина Александра Константиновна

Отец ребёнка: Стерлядкин Константин Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерлядкин Константин Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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