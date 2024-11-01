Половинкин Егор Петрович 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Половинкин Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Половинкин Петр Евсеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинкина Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
29.12.1860

Дочь: Колычева (Половинкина) Анастасия (Анисья) Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Половинкина Пелагея Григорьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Половинкина (Емельянова) Анна Феоктистовна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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