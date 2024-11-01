Половинкин Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Половинкин Петр Евсеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1860
Дочь: Колычева (Половинкина) Анастасия (Анисья) Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Половинкина Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
30.01.1887
Смерть
Неизвестно