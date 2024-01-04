Сабадаш (Коленкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабадаш (Коленкова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1925

Отец: Коленкова Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабадаш ?

Отец ребёнка: Сабадаш Иван (Григорий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Анатолий

Отец ребёнка: Сабадаш Иван (Григорий)

Смерть
Неизвестно
РФ, КБАССР, г. Нальчик
Похороны
Неизвестно
г.Нальчик
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