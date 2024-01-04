Сабадаш (Коленкова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1925
Отец: Коленкова Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабадаш ?
Отец ребёнка: Сабадаш Иван (Григорий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Анатолий
Отец ребёнка: Сабадаш Иван (Григорий)
Смерть
Неизвестно
РФ, КБАССР, г. Нальчик
Похороны
Неизвестно
г.Нальчик