Коленкова Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоленкова Василий

Коленкова Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1925

Дочь: Сабадаш Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленков Борис

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленков Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленков Николай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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