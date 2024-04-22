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Пераскева Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

11.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ионов Ларион Данилов

Мать: Ионова Мария Сергиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Федор Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Матвиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деомидова Агафья Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Матвиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Матвиев

Смерть
11.04.1899

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