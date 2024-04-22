Пераскева Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти11.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ионов Ларион Данилов
Мать: Ионова Мария Сергиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прокопий Матвиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деомидова Агафья Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Матвиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Матвиев
Смерть
11.04.1899