Прокопий Матвиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пераскева Ларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деомидова Агафья Прокопьева
Мать ребёнка: Пераскева Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пераскева Ларионова
Смерть
Неизвестно