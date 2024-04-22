Прокопий Матвиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопий Матвиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Федор Прокопьев

Мать ребёнка: Пераскева Ларионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деомидова Агафья Прокопьева

Мать ребёнка: Пераскева Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пераскева Ларионова

Смерть
Неизвестно

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