Екатерина Иванова 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Фрол Евсеев1812 г.р.
Дети
Анна Фролова1842 г.р.
Ларион Фролов1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол Евсеев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Фролова

Отец ребёнка: Фрол Евсеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ларион Фролов

Отец ребёнка: Фрол Евсеев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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