Екатерина Иванова
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Фрол Евсеев1812 г.р.
Дети
Анна Фролова1842 г.р.
Ларион Фролов1850 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрол Евсеев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Фролова
Отец ребёнка: Фрол Евсеев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ларион Фролов
Отец ребёнка: Фрол Евсеев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно