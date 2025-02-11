Фрол Евсеев
мужской, родился 1812, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЕвсей Кузьмин1789 г.р.
Супруги
Екатерина Иванова1822 г.р.
Дети
Анна Фролова1842 г.р.
Ларион Фролов1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Евсей Кузьмин
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иванова
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Фролова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ларион Фролов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно