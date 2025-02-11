Фрол Евсеев 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Фрол Евсеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1812, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Евсей Кузьмин1789 г.р.
Супруги
Екатерина Иванова1822 г.р.
Дети
Анна Фролова1842 г.р.
Ларион Фролов1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Евсей Кузьмин

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иванова

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Фролова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ларион Фролов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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