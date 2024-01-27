Евдокия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

09.09.1845 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1808 ст.

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1810 ст.

Сын: Аристарх Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1812 ст.

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.05.1816 ст.

Сын: Кирилл Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Кузин Семен Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.02.1826 ст.

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1827 ст.

Сын: Прокопий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.06.1831 ст.

Сын: Филипп Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Васильев

Смерть
09.09.1845 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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