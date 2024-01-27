Евдокия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смерти09.09.1845 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1808 ст.
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
15.04.1810 ст.
Сын: Аристарх Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
04.08.1812 ст.
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
29.05.1816 ст.
Сын: Кирилл Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Кузин Семен Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
13.02.1826 ст.
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1827 ст.
Сын: Прокопий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Рождение ребёнка
20.06.1831 ст.
Сын: Филипп Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Васильев
Смерть
09.09.1845 ст.
От старости