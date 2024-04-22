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Кузин Семен Ефимов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

22.11.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Ефим Васильев

Мать: Евдокия Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.07.1838 ст.

Жена: Дарья Васильева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.06.1841 ст.

Дочь: Федосья Семенова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1842 ст.

Дочь: Ефимия Семенова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.03.1845 ст.

Сын: Кузин Гавриил Семенов

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
22.11.1900 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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