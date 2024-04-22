Кузин Семен Ефимов
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смерти22.11.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Ефим Васильев
Мать: Евдокия Семенова
Бракосочетание
11.07.1838 ст.
Жена: Дарья Васильева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.06.1841 ст.
Дочь: Федосья Семенова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
10.07.1842 ст.
Дочь: Ефимия Семенова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
22.03.1845 ст.
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Смерть
22.11.1900 ст.
От старости