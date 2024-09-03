Самоловова Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти24.09.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1797
Дочь: Белкина (Самоловова) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Самоловов Иван Осипович
Рождение ребёнка
27.06.1803
Дочь: Захарова (Самоловова) Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Самоловов Иван Осипович
Рождение ребёнка
01.01.1810
Сын: Самоловов Степан (Иван) Иванов
Отец ребёнка: Самоловов Иван Осипович
Смерть
24.09.1839