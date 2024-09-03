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Самоловова Дарья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

24.09.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Иван Осипович

Рождение ребёнка
08.11.1797

Дочь: Белкина (Самоловова) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Самоловов Иван Осипович

Рождение ребёнка
27.06.1803

Дочь: Захарова (Самоловова) Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Самоловов Иван Осипович

Рождение ребёнка
01.01.1810

Сын: Самоловов Степан (Иван) Иванов

Отец ребёнка: Самоловов Иван Осипович

Смерть
24.09.1839

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