Самоловов Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти17.03.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1797
Дочь: Белкина (Самоловова) Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Самоловова Дарья Федорова
Рождение ребёнка
27.06.1803
Дочь: Захарова (Самоловова) Феврония Ивановна
Мать ребёнка: Самоловова Дарья Федорова
Рождение ребёнка
01.01.1810
Сын: Самоловов Степан (Иван) Иванов
Мать ребёнка: Самоловова Дарья Федорова
Смерть
17.03.1857