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Самоловов Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

17.03.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Самоловов Осип Андреев

Мать: Самоловова (Белкина) Анисья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова Дарья Федорова

Рождение ребёнка
08.11.1797

Дочь: Белкина (Самоловова) Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Самоловова Дарья Федорова

Рождение ребёнка
27.06.1803

Дочь: Захарова (Самоловова) Феврония Ивановна

Мать ребёнка: Самоловова Дарья Федорова

Рождение ребёнка
01.01.1810

Сын: Самоловов Степан (Иван) Иванов

Мать ребёнка: Самоловова Дарья Федорова

Смерть
17.03.1857

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