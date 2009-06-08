(Костырина) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1930
Дата смерти08.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1930
Бракосочетание
Около 1954
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.06.2009
Похороны
Неизвестно