(Костырина) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костырина) Анастасия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1930

Дата смерти

08.06.2009

Пол

Женский

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Около 1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1930

Отец: Костырин Степан Михайлович

Мать: Костырина (Кубарева) Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Около 1954

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.06.2009
Похороны
Неизвестно

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