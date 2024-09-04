Костырин Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостырин Степан Михайлович

Костырин Степан Михайлович

avatar

Место рождения

Новороссийский с/с Кулундинского р-она Алтайский край

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

01.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Костырин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1930

Дочь: (Костырина) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Костырина (Кубарева) Ефросинья Ивановна

Смерть
01.07.1942
Причина смерти: На войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.