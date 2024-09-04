Костырин Степан Михайлович
Место рожденияНовороссийский с/с Кулундинского р-она Алтайский край
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти01.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Костырин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1930
Дочь: (Костырина) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Костырина (Кубарева) Ефросинья Ивановна
Смерть
01.07.1942
Причина смерти: На войне