Ланг (Лидерс) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1884
Сын: Иеромузо Борис Васильевич
Отец ребёнка: Иеромузо Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.08.1886
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Иеромузо Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.11.1888
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Иеромузо Василий Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно