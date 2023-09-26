Ланг (Лидерс) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанг (Лидерс) Мария Васильевна

Ланг (Лидерс) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1884

Сын: Иеромузо Борис Васильевич

Отец ребёнка: Иеромузо Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.08.1886

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Иеромузо Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Иеромузо Василий Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close