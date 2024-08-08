Евдокимов Евгений
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Евдокимова (Сергеева) Клавдия НикифоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Евдокимов Валентин ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Евдокимова Вера ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Валентин Евгеньевич
Мать ребёнка: Евдокимова (Сергеева) Клавдия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Евдокимова (Сергеева) Клавдия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно