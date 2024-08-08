Евдокимова (Сергеева) Клавдия Никифоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецСергеев Никифор Никифорович1860 г.р.
МатьСергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна1861 г.р.
Супруги
Евдокимов ЕвгенийНеизвестно г.р.
Дети
Евдокимов Валентин ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Евдокимова Вера ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Валентин Евгеньевич
Отец ребёнка: Евдокимов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Евдокимов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимов Евгений
Смерть
Неизвестно