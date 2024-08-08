Евдокимова (Сергеева) Клавдия Никифоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокимова (Сергеева) Клавдия Никифоровна

Автор
МБ
Божко М.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Сергеев Никифор Никифорович1860 г.р.
Мать
Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна1861 г.р.
Супруги
Евдокимов ЕвгенийНеизвестно г.р.
Дети
Евдокимов Валентин ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Евдокимова Вера ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Никифор Никифорович

Мать: Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Валентин Евгеньевич

Отец ребёнка: Евдокимов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Евдокимов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Евгений

Смерть
Неизвестно

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