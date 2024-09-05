Желамская Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1892
Сын: Желамский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Желамский Василий Аммосович
Рождение ребёнка
20.04.1894
Сын: Желамский Родион Васильевич
Отец ребёнка: Желамский Василий Аммосович
Рождение ребёнка
30.06.1896 ст.
Сын: Желамский Илья Васильевич
Отец ребёнка: Желамский Василий Аммосович
Смерть
Неизвестно