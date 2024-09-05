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Желамская Евдокия Степановна

Место рождения

Фирюки, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фирюки, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желамский Василий Аммосович

Рождение ребёнка
27.03.1892

Сын: Желамский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Желамский Василий Аммосович

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1894

Сын: Желамский Родион Васильевич

Отец ребёнка: Желамский Василий Аммосович

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1896 ст.

Сын: Желамский Илья Васильевич

Отец ребёнка: Желамский Василий Аммосович

Березовка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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