Платонов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1868 ст.
Дата смерти25.09.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
14.09.1902
Сын: Платонов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Платонова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: 2
Смерть
25.09.1930
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Скончался в станице Славянской во время поездки на инспекцию топографических работ от отёка легких.