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Платонов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1868 ст.

Дата смерти

25.09.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сын Войскового Старшины Терской области
Рождение ребёнка
1901

Сын: Платонов 1 Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1902

Сын: Платонов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Платонова Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: 2

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.09.1930
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Скончался в станице Славянской во время поездки на инспекцию топографических работ от отёка легких.
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