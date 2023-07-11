Платонов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатонов Дмитрий Николаевич

Платонов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1902

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1902

Отец: Платонов Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1937

Дочь: Усанова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Роддом им. Г.Л. Грауэрмана на слуху у москвичей. Когда наименование роддома озвучивают, память сразу ассоциирует его с известным и сейчас уже историческим роддомом на Новом Арбате. Считалось, что роди... Показать все
Смерть
1968
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close