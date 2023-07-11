Платонов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1902
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1902
Отец: Платонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1937
Дочь: Усанова Елена Дмитриевна
Роддом им. Г.Л. Грауэрмана на слуху у москвичей. Когда наименование роддома озвучивают, память сразу ассоциирует его с известным и сейчас уже историческим роддомом на Новом Арбате. Считалось, что роди... Показать все
Смерть
1968