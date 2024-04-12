Лимонаев Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Лимонаев Петр Васильевич
Призыв на военную службу
29.04.1942
Ворошиловский ГВК Ставропольский край, г.Ворошиловск.
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.11.1947
Красноармеец 9 кд 4 кк 1 БелФ. Орден Отечественной войны II степени. Приказ подразделения № 223/94 от 06.11.1947. Издан: Президиум ВС СССР.
Военная служба
Неизвестно
Красноармеец. 25.10.1944 - выбыл из 9 гв. сд в ЭГ 5893. 30.11.1944 - выбыл из госпиталя ЭГ 5893 в 9 гв. сд. 06.07.1945 - красноармеец 595 сп 188 сд из ЭГ 1388 демобилизован
Смерть
Неизвестно