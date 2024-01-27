Сливков Slivkoff Иван Ivan Михайлович Michael Gregory — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Slivkoff Иван Ivan Михайлович Michael Gregory

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Сливков Slivkoff Михаил Michael Егорович Gregory Andrew

Мать: Сливкова Slivkoff Афимья Fima Ivan

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Masha Ivan Michael

Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William

Россия
Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Tanya Ivan Michael

Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William

Россия
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Сливков Slivkoff Василий William Иванович Ivan Michael

Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William

Россия
Рождение ребёнка
19.07.1900

Дочь: Hanya Ivan Michael

Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William

Россия
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Onya Ivan Michael

Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William

Россия
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Paula Ivan Michael

Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William

Россия
Рождение ребёнка
25.04.1909

Сын: Slivkoff Alex Ivan Michael

Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William

Россия
Смерть
Неизвестно
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