Сливков Slivkoff Иван Ivan Михайлович Michael Gregory
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Сливков Slivkoff Михаил Michael Егорович Gregory Andrew
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Masha Ivan Michael
Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William
Россия
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Tanya Ivan Michael
Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William
Россия
Рождение ребёнка
Около 1890
Россия
Рождение ребёнка
19.07.1900
Дочь: Hanya Ivan Michael
Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William
Россия
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Onya Ivan Michael
Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William
Россия
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Paula Ivan Michael
Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William
Россия
Рождение ребёнка
25.04.1909
Сын: Slivkoff Alex Ivan Michael
Мать ребёнка: Slivkoff Anushka William
Россия
Смерть
Неизвестно