Slivkoff (Kobzeff) Anushka William
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Masha Ivan Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Михайлович Michael Gregory
Россия
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Tanya Ivan Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Михайлович Michael Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Сливков Slivkoff Василий William Иванович Ivan Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Михайлович Michael Gregory
Россия
Рождение ребёнка
19.07.1900
Дочь: Hanya Ivan Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Михайлович Michael Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Onya Ivan Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Михайлович Michael Gregory
Россия
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Paula Ivan Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Иван Ivan Михайлович Michael Gregory
Россия
Рождение ребёнка
25.04.1909
Россия
Смерть
Неизвестно