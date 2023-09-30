Денисова Дина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Алекей Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Денисова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Денисов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Денисова) Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Денисов Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно